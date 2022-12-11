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أخبار البلد

أورنج مصر تتسلم جائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية

صدى البلد

حصدت "أورنج مصر"، جائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية من Telecom Review المنصة الإعلامية الرائدة في قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وتسلمت الجائزة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بشركة “أورنج مصر”، خلال حفل تكريم عقد على هامش النسخة 16 من قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتي استضافتها دبي بالإمارات خلال ديسمبر الجاري.

وتُمنح جوائز Telecom Review 2022 لعدد محدود من الشركات الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على معايير وقدرات معترف بها وقابلة للإثبات، ويتم اختيار الفائزين في كل تصنيف من قبل لجنة مستقلة مكونة من 15 خبيرًا. 

وتعد “أورنج مصر”، واحدة من رواد خدمات الحوسبة السحابية على المستوى الإقليمي، وتمتلك خطط توسعية لتصميم وتطوير مراكز البيانات الأفضل في فئتها سواء المملوكة لها، أو المصممة لصالح المؤسسات الأخرى من عملاء أورنج، حيث تركز الشركة على تنويع مجموعة خدماتها وتطويرها. 

كما تعمل على بناء وتشغيل وادارة أكبر مركز بيانات في افريقيا للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تزيد عن 135 مليون دولار، والذي يهدف إلى تعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية بطريقة مؤمنة ومتكاملة وذلك لمدة خمس سنوات بالتعاون مع أكثر من 20 مورداً، وأكثر من 2000 مهندس لتقديم خدمات متنوعة مثل الأمن السيبراني، وخدمات الحوسبة السحابية المتعددة، وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والبحث والتطوير وغيرهم من الخدمات.

علاوة على ذلك، تقدم أورنج مصر لعملائها مجموعة فريدة من حلول الحوسبة السحابية من خلال مركز اورنچ للبيانات في الإسكندرية، والذي ازداد الطلب عليها زيادة هائلة في الآونة الأخيرة. ولهذا، أعدت الشركة خطة استراتيجية حديثة تهدف لتعزيز سعة مركز البيانات لتلبي احتياجات العملاء، ومواجهة الهجمات الإلكترونية التي تؤرق العالم بأسره. 

من خلال مثل هذه المشاريع، احتلت “أورنج مصر” مكانة رفيعة كشريك مميز لإدارة الأنظمة للمشاريع الاستراتيجية الهامة في كل من القطاعين العام والخاص، وأصبح لها خبرة متميزة في تقديم خدمات متنوعة لعملائها.

ومن خلال جوائزها السنوية، تُطلع Telecom Review عدد كبير من القراء العالميين المهتمين بقطاع التكنولوجيا، على الشركات المتفانية والملتزمة تجاه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقوم بتكريم قادة القطاع على عملهم الفعال والجاد على مدار العام.

نبذة عن شركة أورنج

إن شركة أورنج واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في العالم، حيث وصلت حجم مبيعاتها إلى  42.5 مليار يورو فى عام 2021، ووصل عدد الموظفين العاملين بها إلى 136،500 موظف حول العالم في 30 سبتمبر 2022 ، بما في ذلك 75000 موظف في فرنسا فقط. تتميز مجموعة  اورنچ بقاعدة عملاء ضخمة، حيث وصل عدد عملائها إلى 286 مليون عميل حول العالم في 30 سبتمبر 2022، بما في ذلك 240 مليون مشترك في خدمات المحمول، و 24 مليون مشترك في خدمات الإنترنت فائق السرعة. كما تقدم مجموعة  اورنچ خدماتها في 26 دولة. وتعد شركة اورنچ شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية للشركات العالمية من خلال العلامة التجارية  Orange Business Services.

في ديسمبر 2019، قدمت المجموعة خطتها الإستراتيجية الجديدة "Engage 2025" ، والتي تهدف إلى إعادة اختراع نموذج المشغل في ضوء المسؤولية الاجتماعية والبيئية ، كما تعمل على اسراع وتيرة النمو وتبني خدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتوظيفه في نموذجها الابتكاري، مما يجعلها شركة جذابة ومسؤولة، وتستطيع أن تتكيف في نفس الوقت مع المهن المستجدة.

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