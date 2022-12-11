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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر بالعراق

صدى البلد

قال كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، اليوم الأحد، إنه تم تحديد استراتيجية من 17 هدفا للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50‎% في عام 2030، مشيرا إلى ضرورة العمل على صياغة استراتيجيات تؤدي إلى إنصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل.

وأضاف العلاق - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة، موضحا أن أهداف التنمية تستمر لمدة 15 عاما بدأت في 2015 وتنتهي في عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة، معربا عن أمله في الوصول إلى غايات محددة في عام 2030.

وأوضح العلاق أن غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان، وأن هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجهاز المركزي الإحصائي بالعراق يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة ومساعي للوصول إلى الغايات المنشودة.

ونوه كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق بأن العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية تحت مسمى "التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية" وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم، مشيرا إلى أنه قدم حوالي 19 التزاما أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية ‏والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث.
 

صندوق الأمم المتحدة العراق

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