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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء 5 مصابين في انقلاب سيارة بصحراوي العدوة شمال المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام محطة وقود بمركز العدوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

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بالانتقال والفحص تبين أن المصابين من أسرة واحدة ويقيمون في محافظة أسيوط، وانقلبت بهم سيارة ملاكي بسبب السرعة ونتج عن ذلك إصابة مصطفي. س. ب 51 عاما، وابنائه بدر  15 عاما، سلطان 11 عاما، فيروز 14 عاما، وزينب. م. ي 17 عاما، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وتم نقلهم لمستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة الطريق الصحراوي غرفة عمليات النجدة

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