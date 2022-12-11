بالأسماء.. تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات 126عاملا مصريا عادوا من الأردن نهائيا

أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنيه عمان ، عبر موقعها الرسمي، عن تحويل القائمة الـ105 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 126 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية غادروا عمان نهائيا، بعد أن سجلوا رغبتهم في العودة إلي أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلي بلادها.

وبلغت المستحقات 124 ألفاً، و 782 دولاراً؛ بما يعادل 3 ملايين 130 ألف جنيه مصري تقريبا.

وناشدت سفارة مصر في عمان- الأردن جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكدت السفارة أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 11 ديسمبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، مشيرة إلى أنها سوف تقوم تباعا بنشر قوائم المواطنين الذين يتم تحويل مستحقاتهم من المؤسسة إلي فروع بنك القاهرة بجمهورية مصر العربية لسرعة صرفها من قبل هؤلاء المواطنين.

وفيما يلي اسماء المستحقين :

سفارة مصر بالاردن 2

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