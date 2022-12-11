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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند لهذا السبب..أجرأ إطلالات إليسا

صدى البلد

تصدر اسم الفنانة إليسا تريند محرك البحث الشهير عبر موقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، ودائما ما تتعرض إليسا لأزمات مختلفة، بين المرض والفن وغيرها.

 

تعتبر إليسا من نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات الرسمية أو الخاصة أيضا، وذلك لأنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأزياء الملفتة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من إطلالتها..

إطلالات إليسا قبل وبعد | مجلة الجميلة
إطلالات إليسا قبل وبعد | مجلة الجميلة
بعد إثارة الجدل بقميص شفاف.. أجرأ إطلالات إليسا .. شاهد
إطلالات إليسا قبل وبعد | مجلة الجميلة

وقدمت إليسا عددا من الأعمال الناجحة مؤخرا، وحقق الدويتو الغنائي بينها  وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب”، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

وتعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

 

 

إليسا إطلالات إليسا إطلالات اليسا الجريئة

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