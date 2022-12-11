ريهام سعيد تحتفل بالأعلى نسبة مشاهدة على قناة الشمس

احتفلت الاعلامية ريهام سعيد بالأعلى مشاهدة في قناة الشمس خلال ال3 شهور الاخيرة .

ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ،وعلقت قائلة : “ و ما توفيقي الا بالله . الحمد لله و بشكر جمهوري علي الثقه الغاليه دي .اللهم ديمها نعمه و احفظها من الزوال يا رب العالمين ” .

روجت الإعلامية ريهام سعيد لمسلسلها القادم في رمضان، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريهام سعيد في الصورة من كواليس المسلسل وعلقت: "شيماء.. مسلسل عودة البارون قريبا".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت ريهام سعيد: "محدش اتغير.. هما كانوا وحشين من الأول بس إحنا اللي اكتشفنا ده متأخر".