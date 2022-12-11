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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ريهام سعيد تحتفل بالأعلى نسبة مشاهدة على قناة الشمس

صدى البلد

احتفلت الاعلامية ريهام سعيد بالأعلى مشاهدة في قناة الشمس خلال ال3 شهور الاخيرة .

ونشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ،وعلقت قائلة : “ و ما توفيقي الا بالله . الحمد لله و بشكر جمهوري علي الثقه الغاليه دي .اللهم ديمها نعمه و احفظها من الزوال يا رب العالمين ” .

روجت الإعلامية ريهام سعيد لمسلسلها القادم في رمضان، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريهام سعيد في الصورة من كواليس المسلسل وعلقت: "شيماء.. مسلسل عودة البارون قريبا".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت بوست عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت ريهام سعيد: "محدش اتغير.. هما كانوا وحشين من الأول بس إحنا اللي اكتشفنا ده متأخر".

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