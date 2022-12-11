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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة والمقاولون بالدوري

لقاء المقاولون وسموحة
لقاء المقاولون وسموحة

انتهت احداث المباراة التي جمعت بين فريقي سموحة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة من أجل إحراز هدف التقدم ولكن نجح لاعبو المقاولون العرب في الحفاظ على شباكهم وتبادل الهجمات.

وشهدت الدقيقة 38، بطاقة صفراء من نصيب فاروقا نور الدين لاعب فريق المقاولون العرب بعد إعاقته محاولة مرور حسين فيصل على حدودمنطقة الجزاء.
 

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 7 نقاط

تشكيل الفريقين

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-

الهانى سليمان، خالد عبد الفتاح ، احمد حكم، محمود شبانة ، صديق أولا ، محمد نادى ، شريف رضا، احمد مصطفى ، حسين فيصل،ممدوح عبد ربه ، محمد سعيد مكرونة ، الصباحى عماد.


بينما خاض المقاولون العرب بتشكيل مكون من:-

محمود أبو السعود ، فاروق نور الدين ، احمد علاء ، عمر فايد ، محمد شوقى ، جوزيف بنون ، أحمد الشيمى ، يوسف الجوهرى ، امادو  ،لويس ادوارد ، جون اوكلى .

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