خالد الجندي: منتخب المغرب أعطى قيمة أخلاقية.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن منتخب المغرب أعطى قيمة أخلاقية المجتمعات كلها في حاجة إليها وهي "بر الوالدين".

وأوضح الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، اليوم الأحد، أن فريق المغاربة يحرصون على وجود آبائهم وأمهاهم في مباريات طلبا للمدد والبركة والتدعيم النفسي، مردفا: "ما أجمل هذا المشهد ما إن فرغت المباراة إلا وذهب كل واحد يجرى على أمه ووالده، وهذا يقبل رأس والده وهذا يقبل رأس والدته".



وتابع الجندى: "هذه أخلاقيات كنا ننتظرها، يبثها العلماء والتربيون في نفوس الناس، فإذا بشباب انتزعوا راية الدعوة ونشر الخلق ولو عن طريق كرة القدم"، حيا الله جهودهم، وأصبح لعبهم رسالة تحترم وتنحني لها الوجوه، لأنهم ضربوا الأمثلة في بر الأمهات، والبسالة أن هناك شيء غالي يحاول هذا الشباب يجبر خاطره.