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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان فوشيا .. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة مرتدية فستانا قطيفة باللون فوشيا ، وشعرها منسدلا على الاكتاف .

 

كانت الفنانة دنيا سمير غانم أعربت الأربعاء الماضي عن سعادتها لحضور حفل منظمة «يونيسف مصر» بالتعاون معها كسفيرة للنوايا الحسنة بمصر.

وانطلق حفل الحملة الجديدة بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا» والتي طرحت من خلالها أغنيتها الجديدة «لينا حق» بمشاركة عدد من الاطفال، موضحة أن الحملة بدعم من عدد كبير من المنظمات الدولية.

ونشرت «دنيا» عدد من الصور من حفل الافتتاح للحملة عبر «إنستجرام»، قائلة: «النهاردة اتبسطت جدًا بحضوري لحفل إطلاق حملة (اختلافنا مش بيفرقنا) وأغنيتي الجديدة (لينا حق) اللي بتأكد على أهمية حق الأطفال في الحماية وفي فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم. هستنى فيديوهات مشاركتكم في التحدي اللي هعلنه قريب جدًا».

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