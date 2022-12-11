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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم وشراسة هجومية من بيراميدز لإدارك التعادل

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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مصطفى شلبي يسجل أول أهدافه مع الزمالك من صناعة زيزو

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الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدف على بيراميدز في الدوري

ومازال الزمالك محافظًا على تقدمه بهدف دون رد، سجله مصطفى شلبى، فى الدقيقة 3 بعد كرة عرضية من زيزو من ركنية ويقابلها مصطفى شلبي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع بيراميدز وتهز الشباك.

وشارك مصطفى شلبي في ثلاث مباريات مع الزمالك هذا الموسم قبل مواجهة اليوم، صنع خلالها هدفا واحدا.

الهدف هو الأول لشلبي ضد بيراميدز في المواجهة الرابعة له أمامهم.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط، قبل أن ينتقل إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم الماضي إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وشهد تشكيل الزمالك اعتماد فيريرا على المهاجم الشاب يوسف حسن ليقود هجوم الفريق الأبيض أساسيًا للمرة الأولى في الموسم الحالي منذ التعاقد معه من جانب نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

مباراة الزمالك وبيراميدز الدوري الممتاز مصطفى شلبي بيراميدز نادي وادي دجلة

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