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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المهن الموسيقية تفجر مفاجأة حول أسباب ايقاف عمر كمال عن الغناء.. فيديو

المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال

كشف الدكتور محمد عبدالله، عضو لجنة المهن الموسيقية أسباب ايقاف المطرب عمر كمال عن الغناء.

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أول صورة للمغني عمر كمال من نقابة الموسيقيين بعد رفع إيقافه

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رفع الإيقاف عن عمر كمال وتغريمه 50 ألف جنيه

قال الدكتور محمد عبدالله، عضو لجنة المهن الموسيقية، أسباب ايقاف عمر كمال عن الغناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على قناة”الحدث اليوم”،: “مجلس النقابة والنقيب العام اتخذوا قرار بأن كل مطرب قبل ما يعقد أي حفلات يتوجه للنقابة ويكتب تعهد وإقرار بالتزامه بسداد أي رسوم أو مستحقات مالية على الحلقة التى يجريها”.

 

وأضاف الدكتور محمد عبدالله، عضو لجنة المهن الموسيقية،: “كل المطربين توجهوا للنقابة تنفيذا لقرار النقابة ووقعوا على التعهد والإقرار”، متابعا:”كل المطربين حضروا عدا عمر كمال”.

 

وأشار: “عمر كمال بعد ما مضى التعهد والإقرار سافر بدون ما يخطر النقابة بأي حفلات”، موضحا: “تم عرض الموضوع على النقابة وتم اتخاذ قرار حاسم وسريع أسوة بكل المطربين”.

 

وأوضح: “عضوية عمر كمال عضوية منتسبة وليست عضوية عاملة، العضو المنتسب إيقافه أو إلغاء تصريحه يكون في منتهى السهولة ممكن يطلع في خمس دقائق، على عكس العضو العامل”.

 

وتابع: “بعدما تم اتخاذ القرار حضر عمر كمال للنقابة وتم التحقيق معه، وأكد أنه لم يكن على علم بضرورة حضوره إلى النقابة قبل السفر”، مضيفا: “العقوبة المقررة كانت إيقاف عن العمل لمدة أسبوع وتغريمه 100 ألف جنيه، ولكن بعدما أظهر حسن نيته والتزامه بحفلات أخرى خلال الأيام المقبلة كان قرار النقابة ضرر له وللفرقة الموسيقية”.

 

ولفت: “تم تقديم التماس وتم تخفيض المبلغ لـ 50 ألف جنيه٫ وإلغاء قرار الإيقاف واعتبار الخطأ دون قصد، وتعهد بعدم تكرار الفعل مرة أخرى”، مؤكدا: “قرار الإيقاف والغرامة ليس له علاقة بزواجه والنقابة ليس لها علاقة بهذا الأمر لأنها حياته الشخصية”.
 

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