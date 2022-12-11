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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الابيض يحذر من خطورة عودة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت لتجارة السلاح

كيربي
كيربي

قال جون كيربي ، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، إن الولايات المتحدة تدرك المخاطر المحتملة على الأمن القومي للبلاد إذا قرر رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت العودة إلى خط عمله السابق ، لكنه اعتبرها 'قابلة للإدارة'. 

وتبادلت الولايات المتحدة وروسيا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير وبوت في تبادل الأسرى يوم الخميس. كان بوت يقضي حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالأسلحة. حُكم على غرينر في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا لإحضار زيت القنب بشكل غير قانوني إلى البلاد.

وقال كيربي لـ Fox New: 'السيد بوت لديه خيارات ليقوم بها ، وإذا اختار العودة إلى هذا النوع من العمل ، فسنبذل قصارى جهدنا لمحاسبتهم كما فعلنا في الماضي'.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض إن واشنطن أجرت تقييماً للأمن القومي للمخاطر المحتملة المرتبطة بإطلاق سراح بوت ، وخلصت إلى أنه كان من الممكن 'إدارتها' لعقد الصفقة مع روسيا.

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