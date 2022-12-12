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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 8 أشهر

نشاط التمويل العقاري
نشاط التمويل العقاري

كشفت هيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري عن الفترة يناير -أغسطس 2022 بنسبة 94.8% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال ال 8 الاولى من العام الجاري ،أن إجمالى التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري عن الفترة يناير-أغسطس الماضي سجلت 8.7 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق له.

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وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى ارتفاع إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى عن الفترة يناير-أغسطس 2022 ليسجل 1.5 مليار جنيه مقارنة 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 بنمو 32.5%.

عقود التمويل العقارى 

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عدد عقود التمويل العقارى خلال الفترة من يناير -اغسطس الماضي سجل 6801 عقد مقارنة 4057 عقد خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 67.6%.

 

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء شركة التمويل العقاري أصحاب شرائح الدخل الاكبر من 3500 جنيها والذى بلغ عددهم نحو 5710 عقد بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.

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