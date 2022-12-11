وفاة 5 أشخاص و4 مفقودين في جزر جيرسي بالقنال الإنجليزي

قالت شرطة جزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، إنه تأكد وفاة خمسة أشخاص في انفجار شقق سكنية في جيرسي، ولا يزال أربعة من سكانها في عداد المفقودين.

وقالت شرطة المدينة إن جهود البحث في سانت هيلير مستمرة.

وأوضح رئيس الشرطة روبن سميث أن 'عدد سكان الجزر الذين تأكد مقتلهم في الانفجار بلغ حاليا خمسة اشخاص'.

وأضاف أنه لا يزال هناك عدد من السكان في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة.

وكان رجال الإطفاء حضروا بعد الإبلاغ عن رائحة الغاز، وقد تأكد ذلك.

ووصف سميث في وقت سابق اليوم الأحد كيف كان هناك 'بحث دقيق ومضنٍ عن الحطام في أعقاب الانفجار، للبدء في التعرف على الجثث بدقة متى وجدناها'.

وقال في مؤتمر صحفي 'سيستغرق ذلك وقتا'.

وأضاف سميث أن هناك 'العديد من العناصر في عمليات البحث عن جثث'.

وقدر قائد الشرطة في وقت سابق أن 'حوالي 40' شخصا مشردون بسبب الانفجار والأضرار التي سببها للمباني المجاورة.