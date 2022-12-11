عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: المركز الرابع سيكون إنجازا للمغرب.. ومن الظلم المقارنة بالاتحاد المصري

منتخب المغرب
منتخب المغرب

 

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب المغرب خاض مواجهات قوية حتى بلوغه لنصف نهائي المونديال، وحقق نتائج مميزة للغاية، مقدمًا التهئنة للكرة المغربية على تحقيق هذا الإنجاز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المنتخب المغربي يلعب بطريقة منظمة للغاية، واستطاع تحقيق الفوز على منتخب قوي بحجم البرتغال، وليد الركراكي يلعب بخطة دفاعية منظمة".

وأضاف: "وليد الركراكي مدرب جيد ومنظم ويعدلاعبيه بشكل نفسي جيد لخوض أي مباراة".

وواصل: "الاتحاد المغربي صنع طفرة قوية ووصل للمربع الذهبي، ووصل التصنيف الخاص بأسود الاطلس إلى المركز الـ11، والمقارنة بين الاتحادين المغربي والمصري ظالمة جدا لمجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام".

وأكمل: "منتخب المغرب لو وصل للنهائي سيكون حقق إعجازًا كبيرا من الصعب تكراره، وحتى لو حصد المركز الرابع سيكون مركز جيد للغاية".

وزاد: "مواجهة فرنسا أمام المغرب لن تكون سهلة مطلقا على الفرنسيين، المركز الرابع سيكون إنجازا تاريخيا للكرة المغربية بكل تأكيد".

منتخب المغرب المونديال برنامج مجلس إدارة مواجهات محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

مجلس الشيوخ يرفض التصالح مع مخالفات تغير النشاط ..تفاصيل

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12 ديسمبر 2022 صحيا ومهنيا وعاطفيا

اتقبض عليه قبل كده.. أبوكيان طبع منشورات بيع المخدرات من اجل عملاء جدد .. تفاصيل جديدة

أبو العينين: مصر عززت حقوق الإنسان باستراتيجية وطنية والتدخل في شؤوننا مرفوض.. لدينا فرص استثمارية واعدة في السياحة.. ودول المتوسط تتمتع بثروات يجب استغلالها

أخبار الرياضة| مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك بأفريقيا.. وليفربول "صلاح" يخسر مرتين

عاجل.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك.. عقوبة قاسية بسبب خناقته مع مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

هل دخل هالاند الإسلام؟.. قصة مسجد عشقه مهاجم مانشستر سيتي

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ