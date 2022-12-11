محمد شبانة: المركز الرابع سيكون إنجازا للمغرب.. ومن الظلم المقارنة بالاتحاد المصري

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب المغرب خاض مواجهات قوية حتى بلوغه لنصف نهائي المونديال، وحقق نتائج مميزة للغاية، مقدمًا التهئنة للكرة المغربية على تحقيق هذا الإنجاز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المنتخب المغربي يلعب بطريقة منظمة للغاية، واستطاع تحقيق الفوز على منتخب قوي بحجم البرتغال، وليد الركراكي يلعب بخطة دفاعية منظمة".

وأضاف: "وليد الركراكي مدرب جيد ومنظم ويعدلاعبيه بشكل نفسي جيد لخوض أي مباراة".

وواصل: "الاتحاد المغربي صنع طفرة قوية ووصل للمربع الذهبي، ووصل التصنيف الخاص بأسود الاطلس إلى المركز الـ11، والمقارنة بين الاتحادين المغربي والمصري ظالمة جدا لمجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام".

وأكمل: "منتخب المغرب لو وصل للنهائي سيكون حقق إعجازًا كبيرا من الصعب تكراره، وحتى لو حصد المركز الرابع سيكون مركز جيد للغاية".

وزاد: "مواجهة فرنسا أمام المغرب لن تكون سهلة مطلقا على الفرنسيين، المركز الرابع سيكون إنجازا تاريخيا للكرة المغربية بكل تأكيد".