ميدو: تمسك اللاعبين بعائلاتهم أكثر ما يعجبني في المنتخب المغربي

علق الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، على احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم في أرض الملعب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أكثر ما أعجبني في لاعبي المنتخب المغربي هو تمسكهم بعائلاتهم وارتباطهم الكبير بهم".

وتابع: "تمسك لاعبي المغرب بعائلاتهم ظهر في احتفال اللاعبين مع أمهاتهم في أرض الملعب بعد الانتصارات الأخيرة والتأهل التاريخي لنصف نهائي كأس العالم".

وأتم: "لاعبو المغرب لازالوا متمسكين بالعادة التي أفتقدها أغلب المصريين وهي الارتباط بالعائلة، أتمنى أن نتعلم ونستعيد عاداتنا مرة أخرى".