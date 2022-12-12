حبس شخص بحوزته هيروين وحشيش في المقطم

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته هيروين وحشيش في المقطم.



وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 5 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 1,25 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - عدد 20 ألف قرص مخدرة متنوع - سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.