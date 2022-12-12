نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تضر الأسنان .. وتفاصيل خطف البوجر هدير عاطف

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:



6 أطعمة تسبب تسوس الأسنان دون أن تدري

ينتشر تسوس الأسنان بشكل كبير بين جميع الأعمار وهذا له عدة أسباب أبرزها تناول أطعمة تزيد من حدوث التسوس

ونقدم لكم أهم الأطعمة والمشروبات التى تسبب تسوس الأسنان وفقا لما ذكره موقع "eatthis" وموقع “rochester”



بعد انتشارها.. كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

فى الفترة الماضية نزلت بعض الأدوية المغشوشة فى الأسواق تشبه أشهر الماركات وتمكنت الهيئات المسئولة من ضبط أعداد كبيرة منها.



اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

قامت شقيقة البلوجر هدير عاطف بالإعلان عن اختفاءها صباح اليوم عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور انستجرام .



والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالدة البلوجر هدير عاطف ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها وقالت أن هناك أشخاص اقتحموا المنزل واخذوها بالقوة