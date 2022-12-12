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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لكل المعنيين بالشأن الديني.. تفاصيل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.. فيديو

الأوقاف
الأوقاف

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بمثابة صرح نفخر ونفرح بوجوده على أرض مصر وتابع لوزارة الأوقاف المصرية.

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وأضاف "أيمن أبو عمر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأكاديمية معنية بتدريب الأئمة والواعظات وهذه كانت البداية، ومن ثم بدأت الدورات التدريبية في الانطلاق إلى مستوى عالمي، متابعا: أصبح يأتي لنا دعوات من دول خارجية، مثل السودان والهند.

 

وشدد على أن الأكاديمية مختصه بالتدريب على الجوانب الإدارية والدعوية، متابعا: ما يحدث الآن بسبب توجيهات الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني ومن أهم محاوره التدريب، متابعا: "نرغب في تحول الأكاديمية إلى صرح يحصل من خلالها على شهادات، ليكون لدينا قادة فكر ديني".

 

ولفت إلى أن أكاديمية ستفتح أبوابها ليس فقط للأئمة والواعظات، لكن لكل المعنيين بالشأن الديني من أجل دراسة تأصيلية عصرية للوقوف على حقائق الأمور ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع".

 

وأكد على أن وزارة الأوقاف منفتحة على العالم كله، وعملنا خلال الثماني سنوات الماضية 10 مؤتمرات دولية شارك فيها أفراد من ديانات أخرى من جميع الدول، ولذلك فالأكاديمية ليس حكر على المسلمين فقط.

 

واسترسل: لدينا إصدارات لأول مرة ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الأردية واليونانية وقريبًا جدًا ستكون هناك ترجمة بالعبرية، وهذا دليل على مدى انفتاح وزارة الأوقاف على العالم أجمع.
 

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