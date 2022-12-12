كشفت الدكتورة كريمة السلامونى، منسق حياة كريمة بالبحيرة، تفاصيل إنشاء أول مكتبة من نوعها "كشك كتابك" بقرى حياة كريمة بالبحيرة.

وقالت الدكتورة كريمة السلامونى، منسق حياة كريمة بالبحيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: " كشك كتابك بقرية الأبعادية مركز دمنهور بالبحيرة يعتبر نموذج مصغر للمكتبة".

وأضافت: "كشك كتابك نموذج للمكتبة التي بها كافة الأنشطة المتنوعة وذلك بهدف التوسع في نشر الأنشطة الثقافية وتوفير عناء الذهاب للمدينة".

وأشارت" "كشك كتابك يهدف أيضا إلى تنمية الحث الإبداعي لدى النشء والشباب، وممارسة مهارة الحكي، ويعبر عن المظهر الحضاري للقرية"، مؤكد: "المبادرة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن المصري فى كافة المناحي، وذلك من خلال إدخال جميع المرافق بالقرى".