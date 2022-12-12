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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد الطيب يوضح سبب فشل المنتخب في التأهل للمونديال

صدى البلد

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن منتخب مصر كان يستحق التأهل إلى بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وغيرهم.

 

وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" سوء الإدارة سبب فشل المنتخب المصري في التأهل للمونديال ولا يوجد من يعامل لصالح الكرة المصرية وتطورها حتى نصل إلى كأس العالم أكثر من مرة وليس على فترات متباعدة ".

 

وتابع:" المنتخب الكرواتي يمتلك خبرات كبيرة وشليفاكوفيتش حارس كرواتيا يقدم مستوى رائعا ".

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