الطاوسي: توهج وليد الركراكي تدريبيا بدأ مع الفتح الرباطي

أكد رشيد الطاوسي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب أن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يقود الفريق بشكل جيد في بطولة كأس العالم ويحقق نتائج أشبه الإعجاز الكروي.

وقال رشيد الطاوسي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مساندة الدولة في المغرب "وراء" إنجاز منتخب المغرب التاريخي بالتأهل لنصف النهائي المونديال ومن وجهة نظري أن البدلاء في المغرب على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين".

وتابع:" توهج وليد الركراكي "تدريبياً" بدأ مع الفتح الرباطي والركراكي يجيد التعامل الذهني مع لاعبي المغرب ".