الرئيس الجزائري: تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء حكومته بمراعاة أن يهدف مشروع قانون ممارسة الحق النقابي إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني، لإصلاح هذه المنظومة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري، أمس الأحد، مع أعضاء الحكومة، والذي تناول مناقشة عدة مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وممارسة الحق النقابي، وممارسة حق الإضراب.



كما شدد على سرعة إصدار النصوص التنظيمية لمشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب في أقرب وقت، إسهاما في تعزيز حقوق وواجبات الفئات المهنية.



وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي عرضته الحكومة لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، دعا الرئيس الجزائري إلى أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، ومراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا خاضعة للأطر القانونية.



كما أمر الرئيس الجزائري وزيري الداخلية والإسكان بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل مناطق الدولة.

