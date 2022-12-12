عبد الملك: يجب وضع شروط أمام الأجانب قبل التعاقد مع لاعبين

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن بطولة الدوري المصري قوية، ويجب الاستفادة من المحترفين الذين يتم جلبهم إلى مصر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة etc: "يجب وضع شروط لمن يتم جلبه للعب في مصر، بأن يكون لعب دوليا وليس فوق الـ30 عاما، وأن يتم وضع نظام قوي لنظام الدوري المصري بمواعيد بداية ونهاية محددة".

مستوى الزمالك..

وأضاف: "الزمالك كسب بيراميدز وحصل على 3 نقاط بشكل (تجاري) بعيدا عن المستوى والاداء، هناك تفوق واضح للأبيض في المباريات بين الطرفين".

وأكمل: "سامسون إكينولا لاعب جيد ومهاجم مشاكس، ويوسف حسن (اتظلم) في لقاء بيراميدز في طريقة اللعب، ولم تسنح له فرص عديدة، إمام عاشور لم يقدم الأداء الجيد أيضا وفقد الكرة في الكثير من الفترات، بينما قدم عمرو السيسي مستوى جيد".

وأضاف: "فتوح لاعب كبير وقدم أدا جيد حتى إصابته ولا أعرف سر تغيير مصطفى شلبي، وصنع جبهة جيدة مع فتوح، والحارس محمد عواد نجم اللقاء تصدى للعديد من الفرص".