بحضور وزيرا الكهرباء والبترول ..انطلاق النسخة السادسة لمؤتمر الأهرام للطاقة

تنطلق صباح اليوم فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير الترول والثروة المعدنية.

ويشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول "تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية" بمشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسئولين في قطاعات البترول والطاقة والمال والاستثمار، وكبرى شركات الطاقة المصرية والإقليمية والعالمية وممثلى مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية والهيئات والمكاتب الاستشارية.



ويعقد المؤتمر الذي تنظمه "مؤسسة الأهرام" بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة وعدد من المحافظين وكبار رجال الدولة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وهيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.

وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن النسخة السادسة تأتي استكمالا لما بدأته مؤسسة الأهرام قبل خمس سنوات من تدشين هذا المؤتمر الذي أصبح بمثابة منصة وطنية تقدم خططا ورؤى واعدة تعاون وتدعم جهود الدولة والحكومة في النهوض بقطاع الطاقة، وتسلط الضوء على ما حققته التجربة المصرية من نجاحات كانت السبيل للتصدي، لما شهدته الساحة العالمية من تحديات فاقت كل التوقعات، وأيضا استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة في هذا القطاع بتوجيهات ومتابعة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية والبناء.



وأضاف أن الاستمرار في عقد المؤتمر للسنة السادسة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الدولية، يترجم الإيمان الراسخ بالدور الوطني التنموي لمؤسسة الأهرام وإصرارها على القيام به في دعم ومساندة مؤسسات الدولة وتقوية أركان الدولة والتصدي لكافة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من قوة الدولة ومتانة اقتصادها وتنوع مواردها.

وقال: "سعينا بكل السبل ومعنا شركاء النجاح من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والخبراء من أجل أن يعقد المؤتمر وينطلق ويستمر بصورة أكثر قوة، لا سيما وأنه بات المناسبة التي يتم فيها إعلان رؤية وزارتي الكهرباء والبترول في مجال الموضوع الرئيسي لمناقشات المؤتمر وما يرتبط بذلك من سياسات وإستراتيجيات.

