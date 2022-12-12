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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني .. استمرار أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية

حملة تطعيم
حملة تطعيم

لليوم الثانى على التوالى استمرت فعاليات حملة التطعيم بالقليوبية ضد شلل الاطفال والتى تنظمها مديرية الصحة وذلك من عمر يوم وحتى خمس سنوات حتى الأربعاء 14 ديسمبر الجارى.

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وتستهدف الحملة تطعيم 1084795 طفلا خلال جميع فعاليات الحملة على مستوى قري ومدن ومراكز المحافظة.


من جانبه قال اللواء عبدالحمد الهجان محافظ القليوبية قيام مديرية الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة التطعيم وبيان المشكلات ليتم حلها بسرعة ، مشيرا إلى أن إستراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية  تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات و القطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة و المركزية".


واكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بان المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار  «2712» فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة مقسمة إلي «353» فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية بالإضافة إلي إنتشار «2359» فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلي منزل للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين.
واكد محافظ القليوبية بانه سيتم تدشين الحملة بالمركز الطبى بمدينة بنها مناشدا المواطنين بالمبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

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