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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا الانتهاء من تقديم طلبات وظائف برنامج قرية متعلمة ببني سويف

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، توفير فرص عمل لدي مؤسسة نهضة بنى سويف، بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة "برنامج قرية متعلمة"، برواتب وحوافز مجزية وتأمين اجتماعي وصحي .

وقالت  المديرية : إن  الطلبات تقدم حتي  غدا الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري ، بمقر المؤسسة بعد التسجيل الالكتروني أو بمقر المؤسسة ولن تقبل الطلبات بعد الموعد المحدد، من الساعة التاسعة صباحا حتى 4.30 مساءً ماعدا.

وقالت المديرية،  إنها وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحه أن الوظائف المطلوبة تتمثل في مدير مشروع (قرية متعلمة) خبرة في مجال التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات، ومنسق التعليم المجتمعي وتكنولوجيا التعليم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعليم وخاصة "بالتعليم المجتمعى"، ومنسق تعليم الكبار، وما بعد التعلم، وتمكين المرأة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تعليم الكبار ومعالجة قضايا الأمية بين الكبار، ومنسق المشاركة المجتمعية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل التنموي المجتمعي بالمنظمات غير الحكومية.

كما تشمل الفرص منسق المتابعة والتقييم خبرة في مجال التنمية وعمل المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات، ومحاسب للمشروع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة ويفضل بالمنظمات غير الحكومية ، ومحاسب مساعد للمشروع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاسبة، ويفضل بالمنظمات غير الحكومية، ومساعد إداري ومشتريات خبرة مماثلة في المشروعات الممولة من الجهات المانحة الدولية، وعامل خدمات مساعدة .

وأوضحت المديرية أنه يشترط في المتقدم أن يكون مؤهلا  مناسبا للوظيفة للعمل بالمشروع، مؤهل جامعي في أحد المجالات ذات الصلة، وللاطلاع علي باقي الشروط الرجوع الي صفحة مؤسسة نهضة بنى سويف أو بمقر المؤسسة.

وأشارت المديرية إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في السيرة  الذاتية ، وشهادات الخبرة، ترفق منها صورة، وصورة الرقم القومي ، وصورة المؤهل، والموقف من التجنيد.

وأوضحت أن مقر المؤسسة 4  شارع عبدالرحمن شاكر- برج الحرمين الشريفين بجوار فندق قصر البكرى مقبل ، وللاستفسار يتم الرد من خلال صفحة مؤسسة نهضة بنى سويف علي الفيس - لينك التسجيل علي صفحة المؤسسة : https://www.nahdabns.com .

 

 

 

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