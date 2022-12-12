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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدأ تطوير صاروخ موجه جو - أرض طويل المدى

صدى البلد

 أعلنت وكالة إدارة برامج المشتريات العسكرية الكورية، البدء في مشروع تطوير لصاروخ موجه جو - أرض طويل المدى بقيمة 190 بليون وون (146 مليون دولار) اعتمادا على تقنية محلية حتى عام 2028.


وقالت الوكالة - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إنه من المقرر أن يتم تركيب الصاروخ ، الذي سيكون أول صاروخ جوي مطور محليا، على طائرة مقاتلة "كي أف-21 " محلية الصنع هي قيد التطوير حاليا، وإذا تم تطويره، سيخدم الصاروخ كسلاح جوهري لنظام الردع الثلاثي المحوري لكوريا الجنوبية المكون من 3 عناصر للدفع الجوي، الضربات الاستباقية في الأزمة.


يذكر أن الوكالة ستقود مشروع تطوير الصاروخ، بينما تشارك مجموعة من الشركات الكورية مثل أل أن جي نيكس1 وهانهوا للفضاء في إنتاج نموذج أولي للصاروخ.

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