مشروعان رائعان بالأولمبياد الخاص المصري في الاجتماع الإقليمي للاعبين القادة.. تفاصيل

قدم كل من اللاعب القائد لـ الأولمبياد الخاص المصري يوسف رمضان وهو عضو في المجلس العالمي للاعبين القادة ومعه مرافقه محمد طه، واللاعب القائد شريف ندى ومرافقه محمد عبد الله ، خطة مشروعهما من أجل المشاركة به في المؤتمر العالمي للاعبين القادة المقام موازيا للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ببرلين منتصف 2023 ، والتي تشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 190 دولة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية ، ويشهد المؤتمر العالمي للاعبين القادم استعراض 60 مشروعا ، وتشارك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 10 مشاريع من مصر - لبنان - الأردن - البحرين - عمان - الامارات - المغرب – تونس - الكويت.



وقدم اللاعبان مشروعهما في الاجتماع الإقليمي للاعبين القادة بحضور كريستينا رودريغيز مسؤولة برنامج اللاعبين القادة من الأولمبياد الخاص الدولي ونيبال فتنوني مدير عام المبادرات بالرئاسة الإقليمية ونهى جاب الله مدير برامج اللاعبين القائدة والذين أشادوا بـ المشروعين ومعه الوفود المشاركة بالاجتماع من السبع دول العربية لبنان ، الأردن ، البحرين ،عمان ، الإمارات ، المغرب.

ملامح مشروع اللاعب القائد يوسف رمضان



وترتكز ملامح مشروع اللاعب القائد يوسف رمضان على توعية المجتمع بالأولمبياد الخاص واعتمدت خطة مشروع على محور مهم وهو التوعية للفئات المشاركة في الأولمبياد الخاص وهى الأسر ، صغار السن من اللاعبين ، وأيضا اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري والشركاء.

وأوضح يوسف خلال استعراض بحثة ومرافقة محمد طه على أن مشروعه اعتمد على ثلاثة محاور الأول إقامة لقاء توعية وتوجيه وإرشاد لأسر اللاعبين ، والثاني إقامة عرض لصغار السن من اللاعبين ، والثالث إقامة لقاء في الرياضات الموحدة مع المدارس الموحدة في محافظة الإسكندرية، وقد حضر لقاء الأسر 100 فرد من أسر اللاعبين، وشارك في عرض صغار السن 25 لاعبا وشارك في الرياضة الموحدة 100 شريك ولاعب من الأولمبياد الخاص المصري ، بمشاركة 7 مدارس.

وقال يوسف تم تأجيل بدء الدراسة في مصر إلى أول أكتوبر بدلا من سبتمبر كانت سببا في ضغط الوقت الدراسي وبالتالي تم تأجيل العديد من الأحداث ومنها هذا الملتقى الخاص بالمشروع مما ادى الى قلة أعداد المدارس المشاركة في اللقاء.

خطة استدامة برنامج للاعبين القادة



وأشار إلى أنه ينتهج خطة استدامة برنامج للاعبين القادة واصدقائهم الموحدين لتعزيز ثقافة القيادة الدامجة وذلك في أكثر من محافظة لكي نستطيع انشاء قاعدة اكبر من القادة اللاعبين في مختلف المحافظات، وإقامة لقاءات رياضات موحدة بتنظيم من القادة اللاعبين والشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري، والتعاون مع مؤسسات وهيئات والتي لها دور مجتمعي كبير مثل مكتبة مصر العامة في إعطاء دورات تدريبية في مختلف مهارات القيادة، وقد شارك اللاعبون القادة منضمين في الأنشطة المتنوعة للأحداث التي أقيمت في ملتقى المبادرات مثل حكم في رياضة كرة السلة والمساهمة في إعداد وتجهيز أماكن إقامة الأحداث مثل تجهيز القاعات و الملاعب.

تطوير استخدام التكنولوجيا والحاسب الآلي



بينما قدم اللاعب القائد يوسف ندا ومرافقة محمد عبد الله مشروعه والذي يهدف إلى تطوير استخدام التكنولوجيا والحاسب الآلى لدى لاعبى الاولمبياد الخاص ، وأن خطة المشروع تعتمد على محور مهم وهو تنمية وتطوير مهارات الحاسب الآلي لدى اللاعبين بالتعاون مكتبة مصر العامة من خلال إقامة ورش عمل مع مدربين متخصصين في التدريب على مهارات الحاسب الآلي ، تأهيل اللاعبين ليكونوا مساعد مدرب في التكنولوجي لمواكبة التحول الرقمي لكي يستطيعون تأهيل لاعبين جدد وتأهيل الأشقاء ليضمن ادراج البرنامج في القيادة الموحدة، واستهدف المشروع 15 لاعبا و8 من الأشقاء.



وأوضح ندى على أن التحديات التي واجهت مشروعه تمثلت في اختيار العناصر التي ستشارك في المشروع والتي لديها القدرة على تقبل التدريب على الحاسب الآلي ، عامل الوقت والذي اصبح ضيق بسبب تأجيل الدراسة وخصوصا للأشقاء لكي يستطيعون المشاركة بصفة مستمرة في التدريبات ولذلك تم التأجيل لإجازة منتصف العام الدراسي، وارتكزت خطة استدامة برنامج اللاعبين القادة حيث تعتبر هذه المرحلة هي الثانية ويهمنا ان نستطيع ان نكمل المراحل التالية مؤهل أجيال موحدة جدد من خلال تطوير المهارات للاعبين لكي يكونوا مؤهلين لتدريب لاعبين جدد على مهارات الحاسب الآلي في أكثر من محافظة أخرى و التعاون مع مؤسسات وهيئات والتي لها دور مجتمعي كبير مثل مكتبة مصر العامة في إعطاء دورات تدريبية في مختلف مهارات القيادة الموحدة في جميع فروعها المتواجدة في أنحاء مصر لتكوين قاعدة أكبر من اللاعبين القادة.



وانهى شريف ندى مشروعه بكيف يشارك اللاعبين القادة في تحقيق هذا المشروع من خلال ان يكون اللاعب مساعد مدرب لتأهيل لاعبين قادة جدد،مساعد منظم في تنظيم ورش عمل عن القيادة الموحدة مع أشقاء جدد ، التدريب على المشاركة في تنظيم العديد من الأحداث المتنوعة مع الأولمبياد الخاص المصري من المسابقات والأنشطة المبادرات ليكون لديهم خبرات ومهارات التنظيم.



وشهد اليوم الثاني من أيام الاجتماع محاضرة هامة الخبير الدولي في التسويق الرياضي الأستاذ زهير عمار يتناول خلالها تقنيات تنمية الموارد وإيجاد الفرص، ومهارات التواصل الناجح: كيفية التواصل الفعال و عرض النصائح المفيدة بحيث تستفيد المجموعة منها عند تقديم المشروع النهائي في برلين.

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