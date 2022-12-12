صقر: مشروع "انطلاق" يحتضن المبتكرين ويدعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.. خاص

كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لصدى البلد تفاصيل مشروع “انطلاق” لاحتضان رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين ودعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.

ما دور مشروع " انطلاق " في دعم رواد الأعمال



وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى خلال حواره مع صدي البلد إن مشروع الحاضنات التكنولوجية أحد أهم المشروعات التي تنفذها الأكاديمية خلال الفترة الحالة؛ حيث يعزز ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

ونوه إلى أن أكاديمية البحث العلمي تعمل حاليا على استضافة خبراء أجانب لتقيم مشروع الحاضنات التكنولوجيا بمصر، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في ضوء رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مخرجات البحث العلمي واحتضان الأفكار الواعدة لتخليق تكنولوجيات وطنية والارتقاء بالاقتصاد القومي .



ما أهداف دعم أكاديمية البحث العلمي لأصحاب الشركات الناشئة

وكشف الدكتور محمود صقر أنه يهدف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة علي لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلي الدعم الفنى واللوجيستي.

