أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية التعاون العربي مع الصين|فيديو

أكد الدكتور إكرام بدرالدين أستاذ علوم سياسية جامعة القاهرة، أن الصين أصبحت دولة مؤثرة في النظام الدولي، مضيفاً أن النظام الدولي في طور تشكيل و تكوين إلى شكل جديد.

الصين لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

وأضاف "بدرالدين" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية" صدى البلد"، أنه مع نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، سوف يكون هناك نظام دولي جديد، وقد يكون نظام ثنائية قطبية، أو نظام تعادلية قطبية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إلى، أن الصين سوف تصبح رقم هام في معادلة التوازنات الدولية الجديدة، و في النظام الدولي، مؤكداً أن الصين هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم حالياً .

وتابع:" الصين عملاق اقتصادي، عملاق سياسي، و عملاق عسكري، والصين لها وزن و لها أهمية كبيرة، و لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي"