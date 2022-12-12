عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية التعاون العربي مع الصين|فيديو

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ علوم سياسية جامعة القاهرة

أكد الدكتور إكرام بدرالدين أستاذ علوم سياسية جامعة القاهرة، أن الصين أصبحت دولة مؤثرة في النظام الدولي، مضيفاً أن النظام الدولي في طور تشكيل و تكوين إلى شكل جديد.

الصين لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي

وأضاف "بدرالدين" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية" صدى البلد"، أنه مع نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، سوف يكون هناك نظام دولي جديد، وقد يكون نظام ثنائية قطبية، أو نظام تعادلية قطبية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إلى، أن الصين سوف تصبح رقم هام في معادلة التوازنات الدولية الجديدة، و في النظام الدولي، مؤكداً أن الصين هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم حالياً .

وتابع:" الصين عملاق اقتصادي، عملاق سياسي، و عملاق عسكري، والصين لها وزن و لها أهمية كبيرة، و لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي"

 

 

أستاذ علوم سياسية الصين إكرام بدرالدين النظام الدولي القوة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

الدواء به سم قاتل.. الصحة العامة تحذر المواطنين من أمر مهم

أمطار غزيرة وسيول تضرب مدينة جدة السعودية.. وفيديوهات توثق أزمة الحركة

بعد القبض عليها.. شاهد أغرب ملابس هدير عاطف المثيرة للجدل

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 12/12/2022

ترشيحاتنا

هدير عاطف .. 5 معلومات عن البلوجر الشهيرة بعض القبض عليها

اقتصاد السعودية| الاحتياطيات الأجنبية بالمملكة بأعلى مستوى منذ مارس 2020

صقر: مشروع "انطلاق" يحتضن المبتكرين ويدعم أصحاب الشركات الناشئة لتحقيق التنمية.. خاص

المساجد تدعو للصلاة بالمنازل وتعليق الدراسة بمكة المكرمة بسبب السيول

حبس عاطل لاتهامه بمحاولة إدخال 89 قطعة حشيش إلى سجن الصف

"اللي إداك يدينا يا سيدي".. دبابة مستعملة للبيع بـ 95 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان الحالة الثانية من جدري القرود.. تعرف على أهم الأعراض

بشورت وتيشيرت.. أول ظهور لأنغام بعد العملية يثير ضجة علي الفيسبوك

وبخته بالملعب.. شاهد صور اللاعب أشرف حكيمي وزوجته

هربان واتقبض على مراته.. شاهد صور هدير عاطف بالتحقيقات

فيديو

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ