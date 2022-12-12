ذوو الهمم والدمج

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام الثالث من هذا الشهر خصصت هيئة الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفال بذوي الهمم ..وذلك للفت الانتباه اليهم بل وإدماجهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.



وفي هذا الشأن.. كانت ومازالت الدولة المصرية وبمبادرات عديدة تلقي الضوء علي أبناءنا من ذوي الهمم.. ليس فقط في هذا اليوم المخصص للإحتفاء بهم.. بل طوال العام ... وهو ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا كبيرا من إهتماماته بتسليط الضوء عليهم في مناسابات عده... إيمانا منه بأن هؤلاء الأبطال جزء أصيل من المجتمع.. ويجب علينا أن ندمجهم لا أن نهمشهم.. وكذا دعما لذويهم وأسرهم ومعلميهم.



وفي هذا السياق... أقامت مدرسة التربية الفكرية بمدينة السباعية في محافظة أسوان وتحت إشراف الأستاذ أحمد عبدالحليم مدير إدارة التربية الخاصة ..والأستاذ بهاء السيد مدير المدرسة إحتفالا لأبناءنا من ذوي الهمم.



وبدأ الحفل بقراءة سورة الفاتحة من الطالب خالد منصور..ثم توالت فقرات الحفل والتي تخللتها فقرة للفنون الشعبية من التراث الأسواني والتي أداها الطلاب بكل براعة وإقتدار... وتلتها مجموعة من الأغاني الوطنية والتي تفاعل معها أبناءنا من ذوي الهمم رافعين جميعا بإيديهم علم مصر.. وكانت الفقرة الأخيرة لإبراز المواهب... فقدم كل طالب موهبته على حده.. مابين عزف علي الناي... والغناء.. والتمثيل.



وفي نهاية الحفل قدمت الهدايا التذكارية لأبناءنا من ذوي الهمم ..تقديرا لما قدموه من مجهودات.



وفي الختام ألقت الأستاذة هدي علي عسكر... منظمة الإحتفال ومدربتهم كلمة والتي أكدت فيها لهم ولذويهم وللحضور.. أن ما نقوم به من جهد هو واجب علينا تجاه أبناءنا من ذوي الهمم... وما نقوم به هو نتاج محبة صادقة لا لمجرد الإعتياد الوظيفي... وأضافت أن ذوي الهمم وبعد إهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي...وتقديمه لهم في عدة محافل ومؤتمرات أصبح هناك جزء كبير منهم متواجدون على الساحة السياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية... بل ويتبوؤن أعلي المراكز والدرجات.. كما رآينا مؤخرا في دورة الألعاب البارلمبية.