تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة (LIS) بـ 140 منشأة صحية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدا بعنوان: "نجاحات مستمرة للرعاية الطبية والتأمين الصحي في مصر"، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة والموافق 12 من ديسمبر كل عام.

وقد سلط الإنفوجراف الضوء على التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في 2019، وامتدادها في 2021 للأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وصولًا إلى أسوان في 2022.

كما رصد الإنفوجرافيك أبرز جهود تلك المنظومة في الآونة الأخيرة، وكان منها: إنشاء أول مستشفى أخضر متنقل لمؤتمر المناخ COP27، "الأول من نوعه في مصر للتأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية"، وإطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة (LIS) بـ 140 منشأة صحية تابعة للهيئة، وكذلك تطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) بـ 35 منشأة صحية تابعة للهيئة.

كما تناول الإنفوجرافيك أبرز إنجازات منظومة التأمين الصحي في مصر، ومنها: إجراء أكثر من 256 ألف عملية وجراحة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية. ووصول نسبة الاستجابة الفورية لحل شكاوى منتفعي التأمين الصحي الشامل لأكثر من 97%.