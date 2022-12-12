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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يشعل الأجواء في حفله بالدوحة| شاهد

صدى البلد

أشعل الفنان عمرو دياب، الأجواء بحفل غنائي قدمه في الدوحة قطر، ليلة أمس.

وشارك عمرو دياب صوراً من حفله، مع حشد جمهوري كبير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت 16 ديسمبر

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عمرو دياب يهنئ المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الكويت يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها تزامنًا مع موسم حفلات الكريسماس. 

أحدث أغاني عمرو دياب

الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "من ٦ لـ ٩" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس  وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

كما طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته " اللوك الجديد" عبر تطبيق أنغامي .

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