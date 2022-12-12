مصري يفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الإجهاض بالحيوانات

قال الدكتور حسام الشيخ، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والحائز على جائزة أمريكية لأفضل مشروع عن مشاكل الإجهاض بالحيوانات، إن هذا البحث كان نتاجا لمشروع بحثي بدأ فى 2018، معقبا: "كان لي الشرف أن أكون فى مهمة ممولة من الحكومة المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف "الشيخ" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع كان يهتم بإلتهاب المشيمة فى الخيول ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى الإجهاض، على سبيل المثال: أى إجهاض يكون مصاحب بإنقباضات فى الرحم.



وتابع: "استطعنا معرفة الأشياء التي تؤدي إلى تنشيط عضلات الرحم، وبالتالي يؤدي إلى تغيير فى طريقة العلاج"، متابعا أنه فى عام 2020 تم نشر ورقة بحثية أدت إلى معرفة أن إلتهاب المشيمة يزيد، وهو المسئول عن هرمون يؤدي إلى إنقباض فى الرحم.

