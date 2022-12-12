الخرطوم: بدء دراسات الجدوى لإنشاء خط للسكك الحديدية بين مصر والسودان

التنفيذ بعد عامين

أعلن وزير النقل السوداني هشام أبو زيد بدء دراسات الجدوى لإنشاء خط للسكك الحديدية بين مصر والسودان.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي عربية"، عن أبو زيد أنه من المتوقع بدء التنفيذ بعد عامين.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء النقل الأفارقـة الأول بعنوان" تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED ".

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال تدشين الاجتماع الوزاري الأول، أن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.