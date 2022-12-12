البحث العلمي تكشف نجاحات مبادرة احتضان رواد الأعمال

كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ، أهم وأبرز المشروعات التي لاقت نجاح عالمي وكانت حاصلة علي دعم الأكاديمية ضمن مشروع “انطلاق” لاحتضان رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين ودعم أصحاب الشركات الناشئة .

وقال الدكتور محمود صقر ، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن أهم وأبرز وأنجح المشروعات التي تم احتضانها عن طريق برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي شركة( أى سكول).

وقال إن هذه الشركة هي من أبرز المشاريع التي تم احتضانها و حققت نتائج الحاضنات ، مضيفا أن نجاح مشروع واحد من أحد برامج الأكاديمية مثل شركة "أى سكول"، والتي تبلغ قيمتها السوقية حسب تقديرات أولية للخبراء حوالى 26 مليون دولار ووفرت أكثر من 100 وظيفة تكنولوجية، يعد دليلا على جدوى الاستثمار في البحث العلمي.

وأوضح أن الشابين محمد الجاويش، ومصطفى عبد المنعم أصحاب شركة (أي سكول iSchool) حصلا على موقع متميز في قائمة (فوربس 30) التي تقل أعمارهم عن 30 عاما، و تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين، ويشاركون حاليا في معرض جيتكس دبى 2022، وهو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذي يضم 5000 شركة حول العالم متخصصة في الإنترنت، وتكنولوجيا المعلومات، والميتافيرس، والتحول الرقمي.

وكشف الدكتور محمود صقر، أنه يهدف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية “ انطلاق ” احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة علي لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلي الدعم الفنى واللوجيستي.