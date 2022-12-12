شحاتة يسلم عقود للمعاقين ووثائق تأمين للعمال ويفتتح ملتقى توظيف بطور سيناء

ضمن "حياة كريمة " ..

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين في احتفالية بجنوب سيناء، 19 عقد عمل للمعاقين، في إطار دمج متحدي الإعاقة في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم قانوناً.

كما سلم 28 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، داعيا ، كل الجهات المعنية بتوفير كل السبل والتكاتف لرعاية هذه الفئة في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية تغطي كافة أوجه حياة العامل وأسرته.

وحرص الوزير - خلال التسليم - على مصافحة العمال والمعاقين، والاستماع إلى مطالبهم ،واستلام طلباتهم وارقام هواتفهم بنفسه ،للتواصل معهم،وللتأكد من استلام فرص العمل ،وطمأنهم بأن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

حضر الاحتفالية اللواء خالد متولي نيابة عن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين ، وسيد عوض عضو مجلس النواب،وامين سر لجنة النقل بالمجلس، وإبراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وافتتح الوزير ملتقى التوظيف ، الذي أقيم في مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، تم فيه توفير عددا من فرص العمل للذكور والإناث برواتب مجزية وفق المهن والتخصصات والخبرات المطلوبة ضمن "حياة كريمة لائقة" للشباب.

وأكد لمنظمي الملتقى من مديرية القوى العاملة بالمحافظة والشركات الخاصة بأهمية المصداقية، وتحري الدقة في تلك الفرص ،ومتابعة استلامها للراغبين في العمل، كما حث الشباب على الإقبال على العمل في القطاع الخاص .

وأعلن خلال الاحتفالية عن أسماء المعاقين الذين سلمهم الوزير عقود عمل وهم :أحمد محمود هاشم عيد القادر،ونرمين جمال محمود ابوالمعاطى ،وأحمد السيد عبدالله محمد ،ودنيا محمد نجاح محمود فكري ،وفادية عادل محمد شلبي ،واحمد مجدى محمد إبراهيم ،وسارة محمود سليمان سلامة ،واحمد ممدوح عبد المجيد أحمد ، وعلى مصطفي عوض عبدالعال .

كما شمل تسليم العقود : رشا عبدالجليل عبدالمجيد ،و حسين موسى حسين موسى ، وأحمد سليم محمد مرضى ، ومحمد سلطان عبدالمجيد ، ومحمد عبدالرحمن محمد ، وإسلام سمير عبد الحميد دراز ، وعادل عمر سعيد عمر ، ومحمود محمد المهدى ،و ندى محمد عبدالله،و ايمان صبرى سلامه.

أما العمالة غير المنتظمة الذين سلمهم الوزير وثائق التأمين هم: أحلام فتحى منصور برعي ، وليلي التميمي غريب محمد ، وفاطمة محمد عبد الحليم موسى ، وأسماء أحمد حسن محمود ، وفتحية عبد الحليم محمد سالم ، وفاطمة اسماعيل محمد على ، وابتسام محمد محمد رمضان ،وحميده على يحيى عبد الله ،وايمان أبو عيسى ابراهيم على.

كما شملت الوثائق سماح البندارى سليمان، وحنان صلاح رمضان الدامى ، وأحمد محمد عبد العليم احمد راشد ،واحمد عبد الله سليم خالد ،وعبده شعبان عبد الموجود محمد،و باسل ناجح باسل منصور ،والبحراوى ناجح باسل منصور ،ومحمد رشدى جعفر يس ، وخالد فتحى عبد الراضي محمد .

وامتدت الوثائق لتشمل : احمد فرج فوزى محمد ،ومحمد محمود توفيق اسماعيل ،واحمد محمد احمد محمد خليفة ،وحماده عبد الفتاح صادق محمد ،وسيد عويس د سعداوى ،وعلاء محمد مجاهد عيد ،و احمد دسوقى عبد القوى ، واحمد حمدى سيد حسان،وحميده محمد حميده عبد السلام ، واحمد محمد حميدة عبد السلام.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18