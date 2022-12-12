عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع قانون مصر الرقمية يتسق مع توجهات القيادة السياسية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمود منصور  عضو مجلس الشيوخ ، إن فلسفة مشروع قانون رقمنة خدمات الدولة ، المصرية  تتسق وتوجهات القيادة  السياسية المصرية ، بتحسين ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية  وتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد  بالفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسرعة فى إنجاز الخدمات الجماهيرية ، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع فى حزم الخدمات الحكومية إلكترونيا  بما يضمن حصول المواطن على خدمة مناسبة فى توقيت وبتكلفة مناسبة ،ونعلم جميعا أن مصر تأخرت كثيراً فى هذا المجال واستخداماته ، حيث ورد بالتقرير أن مصر تستهدف تقديم 20 خدمة إلكترونية.

وأبدى النائب محمود منصور موافقته من حيث المبدأ على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي يتم مناقشته الأن بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية ، وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

وأضاف النائب محمود منصور، أن إنشاء صندوق مصر الرقمية ، يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، حيث شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تم  تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مشروع قانون رقمنة خدمات الدولة القيادة السياسية المصرية الخدمات الحكومية إلكترونيا الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بث مباشر.. شاهد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. مصير الأهلي والزمالك

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-12-2022

" فويسات" مسربة ورسائل تكشف المستور.. تفاصيل ضبط البلوجر هدير عاطف ولغز المليون جنيه

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

بعد رحيل زكريا الوردي.. لاعب جديد في طريقه لمغادرة الزمالك

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

ترشيحاتنا

صدام ناري بين بيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية 2022 | القرعة كاملة

الأرصاد : استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل غدا | حالة الطقس

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

أسعار الذهب بعد طرحه في البورصة السلعية.. استقرار عيار 21 عند 1600 جنيه

الابن الأصغر نفذ الجريمة.. كشف غموض العثور على أسرة مقتولة بكفر الشيخ

انتي مفصولة من المدرسة | صدمة طالبة في 2 إعدادي بالقوصية ..اِعرف قصتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. النوم أكثر من 8 ساعات مؤشر لمرض خطير

حصول الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على ذهبية المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

ملامسة أشياء مصابة.. أسباب انتشار جدري القرود| تعرف عليها

اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.. أهمية تناول اللقاحات في موعدها

فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

من استغاثته على فيسبوك لاعتذار.. جلسة صلح بين أشرف زكي وهذا الفنان|القصه الكاملة

حصول الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على ذهبية المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

نفس الملامح.. نجوم عرب يشبهون المشاهير الأجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ