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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتحفيزهم على مزيد من التقدم.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل طلاب الإعدادية المتفوقين

صدى البلد

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه اليوم، ١٩ طالبا وطالبة من المتفوقين بالمرحلة الأولى والثانية الإعدادية بمجمع مدارس صبري أبو حسين التجريبية للغات، يرافقهم سامح مجد الله، ونجلاء إسماعيل أخصائيين اجتماعين بالمدرسة.

وفى بداية اللقاء، هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، الطلاب على تفوقهم ونجاحهم، معرباً عن فخره واعتزازه بشخصياتهم المتميزة التى تعتبر نماذج مشرفة يحتذي بها أقرانهم من الطلاب فى الاجتهاد والمثابرة، مؤكداً أن الجامعة تحرص على دعم ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين بمختلف المراحل الدراسية، إيماناً منها بأهمية العلم والعلماء، وتأثير ذلك على تخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالي.

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وأوضح عبدالخالق، أن زيارة الطلاب المتفوقين للجامعة جاءت بهدف تحفيزهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والجهد من أجل الالتحاق بإحدى الكليات المتميزة بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيعهم على مواصلة النجاح بتفوق والحفاظ على المستوى المتقدم الذي حصدوه فى المرحلة الإعدادية.

ووجه الشكر لإدارة المدرسة على مايبذلوه من مجهود طوال العام الدراسي لخدمة جميع الطلاب، ودعمها للمتفوقين ليكونوا قدوة حسنة لزملاءهم، داعياً الطلاب إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة، مع زيادة التحصيل الدراسي خاصة في المرحلة الثانوية، وهذا يبدأ بوضع خطة لتحقيق الأهداف وتحديد الأولويات لضمان التفوق فى الحياة العلمية والعملية.

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