حافز أقوى للتأهل.. هاني حتحوت يعلق على مجموعتي الأهلي والزمالك

علق الإعلامي هاني حتحوت، علي قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، والفرق التي وقعت مع الناديين الأهلي والزمالك.

وغرد حتحوت، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مجموعة الأهلي والزمالك قوية، لكن ده المفروض يكون حافز أكبر للتأهل.. لا داعي على الإطلاق للتهويل.. التركيز والاستعداد الجيد يضمنان للفريقين التأهل.. بالتوفيق”.

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي