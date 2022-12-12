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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يبحث التعاون مع أمين المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالسعودية

رئيس المجلس الإسلامي
رئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

استقبل الدكتومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين ، لبحث أوجه التعاون المشترك.

المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

وخلال اللقاء وجه الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعم سيادته  للفكر الوسطي وعنايته بالخطاب الديني. 


كما أطلع وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الله المصلح على جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، وإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.


من جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبد الله المصلح بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها تقوم بدور عظيم في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي . 


وقد أهدى وزير الأوقاف الشيخ عبد الله المصلح مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، ومنها كتاب: "العقل والنص"، وكتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" ، وهو ما نال إعجاب الشيخ الدكتور عبدالله المصلح ، مؤكدًا أن كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" يجمع ولا يفرق ويحقق معنى الإيمان .

ذكر الله وأثره في تهذيب النفوس

وفي إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف انطلقت فعاليات اليوم الأول للأسبوع الدعوي بمسجد الإحسان بالشروق بمحافظة القاهرة أمس الأحد، بعنوان: "ذكر الله وأثره في تهذيب النفوس"، حاضر فيه الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وقدم له د أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ حسين راضي مدير إدارة الشروق، وجمع غفير من رواد المسجد.


وفي كلمته أكد الشيخ على الله الجمال أن حقيقة الذكر عدم الغفلة أو النسيان، ومن ثمرات ذكر الله (عز وجل) استحضار جلاله وعظمته، وعدم الغفلة عن أوامره، وعبادة الذكر معناها أن تستحضر الخشية من رب العالمين، وقد امتدح الله (عز وجل) به عباده المؤمنين، قال تعالى : "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، ومن ثم فيلزم المؤمن أن ينطلق لسانه بذكر الله (عز وجل) في كل وقت وفى كل حين.

الإغاثة مجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الدكتور عبدالله المصلح محمد مختار جمعة وزير الاوقاف معنى الإيمان نشر الفكر

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