عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا.. الإتحاد الأوروبي يوافق على زيادة تمويل "صندوق السلام"

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على زيادة سقف التمويل لـ "صندوق السلام" الأوروبي بمقدار 2 مليار يورو للعام 2023، حيث يتولى هذا الصندوق دفع مقابل إمدادات الأسلحة إلى كييف، وذلك وفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

وقال البيان، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى قرار سياسي برفع سقف تمويل صندوق السلام الأوروبي لعام 2023 بمقدار ملياري يورو، مع إمكانية زيادات أخرى بعد ذلك".

ووفقا للبيان فإنه سيتم الموافقة على القرار بشكل نهائي مطلع عام 2023.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي رصد "قروضا ميسرة جدا" لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو للعام 2023.

لأول مرة خارج الإتحاد الأوروبي.. مؤتمر فاتسلاف هافيل والحوار الغربي بألسن عين شمس

الاتحاد الأوروبي: النقاشات بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا لم تنته بعد

الاتحاد الأوروبي صندوق السلام مجلس الاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة إلى كييف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

الفيروس يتفشى.. الكرملين: إصابة عدد من أفراد الطاقم الرئاسي بإنفلونزا الخنازير

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يحذر من نقص إمدادات الغاز العام المقبل

نشرة أخبار العالم | بريطانيا: سنقوم بما يلزم لإعادة إعمار أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يدين إعدامات إيران ضد المحتجين.. وخلال 8 سنوات مقتل وإصابة 11 ألف صبي جراء الحرب في اليمن

بيان عاجل لـ الاتحاد الأوروبي بعد مواصلة إيران الإعدامات ضد المحتجين

فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يُكافح لمضاهاة قانون خفض التضخم الأمريكي

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة: نجيب محفوظ وضع الأدب المصري والعربي بمكانة عالمية

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

كولدير سبب اندلاع حريق محدود في محكمة شمال الجيزة

تطبخ بالسمن البلدي .. فيديو لسيدة الطعمية في شبرا يشعل مواقع التواصل

النيابة الإدارية: توحيد الكشف الطبى لشغل الوظائف القضائية.. صور

بتكلفة 11 مليار دولار.. مصر تبني أكبر مزرعة رياح في العالم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

حشيش وبانجو جملة وقطاعي.. أبوكيان روج لبضاعته عيني عينك| كيف كانت نهايته؟

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من المطار.. شاهد

بفستان بليسيه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فيديو

حقيقة اعتناق هالاند للإسلام .. قصة مسجد عشقه لاعب منتخب النرويج|فيديوجراف

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

توقعات بسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة |فيديو

سر المليون جنيه .. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ