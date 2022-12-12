المفوضية الأوروبية تحذر من أزمة محتملة بإمدادات الغاز في 2023

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن دول الاتحاد الأوروبي قد تعاني من نقص في إمدادات الغاز خلال عام 2023.

وأضافت "فون دير لاين"، في كلمتها على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، نقلتها شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الإسراع في استخدام الطاقة المتجددة ومضاعفة قدراتها، التي تتماشى مع السياسات الحالية، العام المقبل.

وذكرت أن الجميع يحتاج إلى استخدام "الطاقة المتجددة" وخفض الاستهلاك، لتعويض الغاز الذي سينقصنا العام المقبل، مشيرة إلى أن الشتاء المقبل تشوبه تحديات بمجال الطاقة، فنحن نحتاج إلى الزيادة في استثمار الطاقة على الصعيد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أننا علي المدي القصير سنقوم بتعزيز آلية للاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، التي تعد جزءًا من إبطاء سعر الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية"، كما أننا نعمل علي إنشاء صندوق سيادي في مجال التكنولوجيا النظيفة.