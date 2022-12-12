حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة الاتحاد السكندري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منذ قليل إلى استاد الأهلي بالسلام، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة الاتحاد مساء أمس على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمحلة في الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

