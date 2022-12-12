تشرد وحرمان مؤلم.. 8 ملايين أوكراني أصبحوا لاجئين بحسب الأمم المتحدة

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 8 ملايين أوكراني أصبحوا لاجئين من الحرب الروسية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يقرب من 8 ملايين أوكراني أصبحوا لاجئين وانتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ تدخل روسيا في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

تقدم أكثر من 4.8 مليون من هؤلاء الأشخاص بطلب للحصول على إقامة مؤقتة في دول أوروبا الغربية المجاورة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة.

وكتبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ”تصعيد النزاع في أوكرانيا تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ، مما أجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية والمساعدة”.