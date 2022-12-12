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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زحام شديد وتوجيه اللوم لروسيا.. 82 ناقلة تنتظر نقل المحاصيل من أوكرانيا

ناقلات الحبوب
ناقلات الحبوب

قال مركز التنسيق المشترك و المشرف على تصدير المحاصيل الأوكرانية عبر البحر الأسود إن هناك 82 سفينة محتشدة تنتظر تحميلها بالبضائع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأوضح مركز التنسيق المشترك الذي تقوده الأمم المتحدة أن هناك 59 سفينة أيضا محملة بالمحاصيل تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية.

خففت مبادرة  حبوب البحر الأسود ، وهي صفقة تم التوصل إليها في يوليو الماضي بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة ، لإنهاء الحصار البحري الروسي وهو ما أدى لإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية.

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ومنذ توقيع الاتفاقية ، غادرت أكثر من 540 سفينة الموانئ الأوكرانية تحمل 13.7 مليون طن متري من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى إلى وجهات حول العالم.

وسبق أن ألقت كييف باللوم على موسكو في تعليق عمليات التفتيش وتأخير تحركات السفن.

مركز التنسيق المشترك تصدير المحاصيل الأوكرانية 82 سفينة الأمم المتحدة المياه الإقليمية التركية مبادرة حبوب البحر الأسود

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