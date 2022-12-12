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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يصدر قرارات بتجديد تكليف عدد من المسئولين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، عدة قرارات بتجديد تكليف عدد من مديري العموم والإدارات المختلفة بديوان عام وزارة الأوقاف.

 

الإدارة العامة للشئون المالية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م تكليف الأستاذة / هبة عرفة محمد عرفة بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة.

 

الإدارة العامة لخدمة المواطنين

كما اعتمد وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م تكليف الأستاذ / عبدالواحد جاد سيد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.


السكرتارية التنفيذية

كما اعتمد وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م تجديد تكليف الأستاذ / وليد محمد طه بحيري بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بديوان عام الوزارة.

 


الإدارة العامة للشئون الإدارية


كما اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م تجديد تكليف السيد/ محمد طلعت البيطار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة.

 

الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

كما اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م تجديد تكليف السيدة/ هبة أحمد بيومي إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بديوان عام الوزارة.


الوكيل الدائم

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الاثنين 12 / 12 / 2022م قرارًا بتكليف السيد / عمرو فاروق فريد شكري بتسيير أعمال وظيفة الوكيل الدائم بديوان عام الوزارة.

 

 

الأوقاف مديري العموم الإدارات المختلفة

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