عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن "صندوق مصر الرقمية": الجمهورية الجديدة تحتاج ثورة تشريعية بمجال التكنولوجيا

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، معتبرًا إياه ضمن الخطوات المهمة للانطلاق نحو التعاملات الرقمية التي تعزز من سرعة وكفاءة المعاملات بين الهيئات والمصالح الحكومية وبالتالي تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف فهمي في بيان له ، أن الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة يتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية التي تخلفت مصر عنها في العصور الماضية، منوها بأن القيادة السياسية توفر كل سبل الدعم لرفع البنية التحتية في جميع المجالات للحاق بالثورة الصناعية والاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم، بالإضافة إلى ضمانة الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد من قبل الجهاز الإداري.

وأكد النائب، أن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما سيساهم صندوق مصر الرقمية في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها ويقضي على الأمية الرقمية، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ويتيح الثقة للمواطن مع الحكومة.

صندوق مصر الرقمية قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية مجلس الشيوخ الحكومة النائب عمرو فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

مجموعة الزمالك.. المريخ السوداني: ملعبنا تحت الصيانة.. وسنحدد مكان المباريات لاحقا.. خاص

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

ترشيحاتنا

برأسية ياسر إبراهيم.. الأهلي يسجل الهدف الثاني في مرمى الاتحاد السكندري

للتعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما.. وفد صيني رفيع المستوي يزور إيران غدا

دخل موسوعة جينيس..حكاية طفل كازاخستاني يحمل طرف صناعي متحرك لأول مرة |صور

بوريل: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا إيرانيا

ننشر نص الاتهامات المقدمة ضد البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد الجمعة 6 يناير بكنيسة قصر الدوبارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. مي عمر تثير الجدل بظهورها اللافت

لوك جديد وجذاب.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بظهورها| شاهد

إطلالة كاجوال.. أسما شريف منير تثير ضجة بصورة| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها الأنيق| شاهد

فيديو

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

بعد صورتها الصادمة.. تفاصيل زفاف ابنة عمرو دياب وشيرين رضا| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ