دراسة: النساء أمهر من الرجال في قيادة السيارات

أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، أن النساء أكثر مهارة من الرجال في قيادة «سيارات ذاتية القيادة»، وأكثر قدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات الصحيحة، لافتة إلى أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر في عجلة القيادة، كما أنهن تفوقن على الرجال في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة، وفقًا لشبكة «مونتكارلو» الدولية.





وعلى الرغم من أن النساء لا يدركن في كثير من الأحيان مدى براعتهن في القيادة، إلا أن نتائج الدراسة أثبتت أنهنيتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلًا من الرجال، وفقًا لِما ذكرته الدكتورة شو لي، أحد المشاركين في الدراسة، وخبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، خلال حديثها لشبكة «مونت كارلو» الدولية.



وأضافت خبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، أن الدراسة أجرت تجربتها على 76 شخصًا، 33 امرأة و43 رجلًا؛ إذ خضعوا لتجارب تحاكي استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم، كما مُنحالمشاركين 20 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة لتحديد مكانهم وتجنب الاصطدام بسيارة متوقفة.



وكشفت نتائج الدراسة في النهاية أن النساء كنّ أكثر استقرارًا وهدوءًا في اتخاذ القرارات، كما أنهن كنّ أقل تسرعًافي استعادة السيطرة على السيارة؛ إذ استغرقن في ذلك 2.45 ثانية، في حين احتاج الرجال إلى 2.63 ثانية.