عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: النساء أمهر من الرجال في قيادة السيارات

صدى البلد

أكدت دراسة أجراها علماء من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، أن النساء أكثر مهارة من الرجال في قيادة «سيارات ذاتية القيادة»، وأكثر قدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات الصحيحة، لافتة إلى أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر في عجلة القيادة، كما أنهن تفوقن على الرجال في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة، وفقًا لشبكة «مونتكارلو» الدولية.


 

وعلى الرغم من أن النساء لا يدركن في كثير من الأحيان مدى براعتهن في القيادة، إلا أن نتائج الدراسة أثبتت أنهنيتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلًا من الرجال، وفقًا لِما ذكرته الدكتورة شو لي، أحد المشاركين في الدراسة، وخبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، خلال حديثها لشبكة «مونت كارلو» الدولية.


 وأضافت خبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، أن الدراسة أجرت تجربتها على 76 شخصًا، 33 امرأة و43 رجلًا؛ إذ خضعوا لتجارب تحاكي استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم، كما مُنحالمشاركين 20 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة لتحديد مكانهم وتجنب الاصطدام بسيارة متوقفة.


وكشفت نتائج الدراسة في النهاية أن النساء كنّ أكثر استقرارًا وهدوءًا في اتخاذ القرارات، كما أنهن كنّ أقل تسرعًافي استعادة السيطرة على السيارة؛ إذ استغرقن في ذلك 2.45 ثانية، في حين احتاج الرجال إلى 2.63 ثانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

ترشيحاتنا

أسعار السلع.. رسالة شديدة اللهجة من مساعد التموين لتجار التجزئة

7 ملوك من الفراعنة تنافسوا للسيطرة على العالم.. أحداث مثيرة لأول مرة

100 يوم على رمضان 2023.. اللهم بلغنا الشهر الكريم الفضيل

بعد مشاركته فى مباراة الاتحاد.. ماذا قال نبيل الحلفاوى عن حسين الشحات؟

هل يعاني من الاكتئاب؟.. رسالة غامضة لـ رونالدو بعد توديع كأس العالم

اللقطات الأولى لحريق لنش في الميناء السياحي بالغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية أكل اللحوم الحمراء الصحيحة.. أضرار لا تعلمها تصيبك

دراسة: النساء أمهر من الرجال في قيادة السيارات

مش كله فوائد.. تناول الفلفل الحار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض

صدمة ورعب.. صياد يتفاجأ بتمساح بدلا من السمك بترعة شربين| تفاصيل

فيديو

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

تخلص من والديه وشقيقه .. مفاجآت وراء واقعة كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ